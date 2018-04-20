РФ по состоянию на середину апреля выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 20 апр - ПРАЙМ. РФ по состоянию на середину апреля выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ почти на 100%, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"По состоянию на середину апреля - почти 100%", - ответил он на соответствующий вопрос.

Позже он уточнил, что в настоящий момент уровень выполнения составляетесь 99%.

"Мы считаем, чтобы выйдем к концу месяца на 100%", - заключил Новак.

В начале апреля министр сообщал, что РФ в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке. Позже он уточнил, что Россия намерена полностью выполнить условия сделки в апреле.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.