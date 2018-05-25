МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В этом году цены на нефть выросли. Однако трейдерам на рынке опционов нужно соблюдать осторожность.

За истекший период текущего года нефть Brent подорожала почти на 18%. В среду котировки Brent завершили торги на отметке 79,80 доллара, самом высоком уровне закрытия с 2014 года. Рост цен на нефть повлиял и акции компаний, связанных с добычей нефти, говорится в статье Dow Jones.

Несмотря на неровную динамику четверга, нефтегазовый сегмент индекса S&P 500 за истекший период текущего года прибавил 5,4%, и это очень хорошая динамика, уступающая лишь технологическому сектору и сектору потребительских товаров. По мнению некоторых наблюдателей, ралли еще не завершилось, и участники рынка опционов могут этим воспользоваться.

Рост цен на нефть спровоцировал всплеск торговли опционами колл, согласно данным Trade Alert.

Многое теперь зависит от заседания ОПЕК, которое пройдет в июне. В четверг цены на нефть упали, когда министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ на этом заседании обсудят соглашение о сокращении добычи. Между тем новые санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить поставки нефти из этой страны и уменьшить мировые запасы нефти в хранилищах, поддерживая цены. В мае администрация США решила выйти из международного соглашения по иранской атомной программе и восстановить санкции против Ирана, что также может уменьшить общемировую добычу.

"Мы по-прежнему ожидаем роста цен на нефть по итогам 2018 года", – заметил Крис Кеттенман, главный нефтегазовый стратег-аналитик Macro Risk Advisors. Однако июньское заседание ОПЕК может принести и что-то неожиданное, добавил он.

В этой связи трейдерам нужно соблюдать осторожность, принимая решения по нефтегазовому сектору.

Опционы – удобный инструмент для тех или иных ставок на нефть и компании, связанные с этим сектором. Однако высокая турбулентность в преддверии заседания ОПЕК может заставить инвесторов подождать, прежде чем размещать позиции в расчете на рост котировок акций нефтегазовых компаний и паев биржевых фондов, отслеживающих фьючерсы на нефть, рассуждает Кеттенман.

Он рекомендует делать ставки на умеренный рост нефти, подразумевая игру на спрэде по опционам колл на такие ETF как United States Oil Fund (USO), который отслеживает динамику нефтяных фьючерсов и обладает активами в размере 2 млрд долларов. Срок действия опционов истекает 22 июня, когда пройдет заседание ОПЕК.

Сделка предполагает покупку колл-опциона на акцию указанного фонда с ценой исполнения 14,50 доллара и продажу двух колл-опционов с ценой исполнения 15 долларов. Наибольшую прибыль в этом случае можно будет получить, если акции фонда к июню вырастут примерно на 5% и достигнут 15 долларов. Сделка станет убыточной, если акции поднимутся выше 15,50 доллара. В четверг цена акции фонда на закрытии торгов составила 14,29 доллара.

Расчет в этом случае основывается на том, что цены на нефть останутся в боковом диапазоне или немного вырастут перед заседанием ОПЕК. Опционы колл дают право покупку активов по определенной цене в будущем, а опционы пут дают право на их продажу.

Продажа двух опционов колл может помочь получить средства для покупки контракта по более низкой цене исполнения, что особенно актуально в период перед заседанием ОПЕК, когда издержки на торговлю могут вырасти. Ожидаемый рост волатильности на нефтяном рынке может сделать продажу двух опционов с более высокой ценой исполнения более прибыльной. Продажа опционов позволит трейдерам получить примерно по одному центу за контракт, сказал Кеттенман.

Кеттенман полагает, что ОПЕК попытается сдержать рыночную волатильность. Это означает, что ожидаемые колебания цен на ETF, отслеживающих нефтяные котировки, после июньского заседания ОПЕК могут стихнуть.

У инвесторов, которые с оптимизмом смотрят на перспективы нефтяных цен в оставшейся части 2018 года, благодаря колл-опционам может появиться хорошая возможность открытия “длинных” позиций по акциям компаний нефтегазового сектора и другим фондам, считает Кеттенман.