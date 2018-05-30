МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" приступил к взысканию $2,56 млрд с российского "Газпрома" с ценных бумаг Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. Об этом в соцсети Facebook написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" — с акций Северного потока 1 и 2 в Швейцарии. Будет повод в Европе еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых являются арестованными за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решения международного арбитража", — написал Витренко в Facebook.

В свою очередь оператор строящегося газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского "Газпрома" по требованию украинского "Нафтогаза". Об этом в среду, 30 мая, сообщил представитель Nord Stream 2 AG. Порошенко заявил о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с "Газпрома", "Газпром" будет защищаться

В сообщении отмечается, что данное постановление об аресте активов Nord Stream 2 AG не оказывает влияния на проект "Северный поток-2".

"29 мая Nord Stream 2 получила постановление об обеспечительных мерах в рамках взыскания средств с "Газпрома", — сообщил собеседник, не уточняя, о каких обеспечительных мерах идет речь.

"Это (постановление — ред.) не оказывает влияния на проект "Северный поток-2", — сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Ранее Nord Stream, который выступает оператором уже действующего газопровода "Северный поток", сообщил о том, что в офис компании в Швейцарии приходили судебные приставы. Ареста активов или имущества компании произведено не было.

В конце марта текущего года коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко говорил о том, что украинская сторона не исключает обращения в суд Швейцарии с целью ареста акций российских операторов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для взыскания с "Газпрома" долга по вынесенному Стокгольмским арбитражным судом спору на сумму в $2,6 млрд.