МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду, нефть американской марки WTI в ходе торгов подскочила в цене более чем на 3% после публикации данных о запасах этого сырья в США, однако сразу после этого замедлила рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% — до 57,27 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,27%, до 47,66 доллара за баррель. При этом ранее рост достигал 3,07%.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю сократились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 441,5 миллиона баррелей. Однако аналитики ожидали большего снижения — на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 439,6 миллиона баррелей.