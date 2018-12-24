МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. "Русснефть" закладывает в бизнес-план компании на 2019 год цену на нефть в 65 долларов за баррель, сообщили РИА Новости в компании.

"Бизнес-план на 2019 год сформирован, исходя из цены нефти 65 долларов за баррель. Цена на нефть 65-70 долларов за баррель является оптимальной для компании", — сообщили в "Русснефти".

В конце ноября сообщалось, что "Русснефть" планирует нарастить добычу нефти в 2019 году до 7,4 миллиона тонн, но возможны разные сценарии в зависимости от сделки стран ОПЕК+.

В октябре основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев сообщил, что благодаря росту мировых цен на нефть "Русснефть" увеличит объем капвложений по итогам 2018 года до 30 миллиардов рублей, направив их на развитие производственной базы. Добыча "Русснефти" на 2018 год запланирована в объеме 7,1 миллиона тонн против 7 миллионов тонн в прошлом году.

Основная деятельность "Русснефти" — разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа. Члены семьи Гуцериевых через Belyrian Holdings Limited и дочерние общества владеют 47% обыкновенных акций (60% уставного капитала), Glencore plc и ее дочерние общества — 33% обыкновенных акций (25% уставного капитала) компании.