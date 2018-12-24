МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в ноябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, впервые за 19 месяцев опередив по этому показателю Россию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Саудовская Аравия поставила 6,56 миллиона тонн нефти, или 1,596 миллиона баррелей нефти в день, в Китай в ноябре. Это в два раза больше, чем годом ранее.

При этом Россия поставила в Китай 6,55 миллиона тонн, или 1,593 миллиона баррелей нефти в день, в прошлом месяце — на 30% большем в годовом выражении.

При этом общий импорт нефти в Китай в ноябре был на 88% меньше, чем годом ранее.

В ноябре национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco заявила, что в 2019 году планирует стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Тогда компания заявляла, что достигла предварительных договоренностей с китайскими партнерами, которые позволят нарастить объем поставок нефти в Китай в 2019 году до 1,67 миллиона баррелей в день.

По итогам 2017 года крупнейшим поставщиком нефти в Китай была Россия.