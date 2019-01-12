ВАШИНГТОН, 12 янв /ПРАЙМ/. Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) обсуждает агрессивную PR-кампанию по воздействию на общественное мнение в Соединенных Штатах, которая будет включать работу с американскими законодателями, представителями администрации и крупнейшими мозговыми центрами США для создания позитивного имиджа этой организации, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

Сигнал, который ОПЕК хочет отправить американской общественности, состоит в том, что деятельность организации соответствует интересам США, так как поддерживает американскую экономику. Стоимость PR-проекта оценивается в порядка 0,5 миллиарда долларов, ссылается издание на собеседников в ОПЕК. И добавляет, что против этой идеи открыто выступили делегаты от Ирана. Были среди участников организации и те, кто опасался, что эти траты помешают защищать ОПЕК в американских судах в случае, если такая необходимость появится.

Издание добавляет, что причиной для беспокойства ОПЕК стали непрекращающиеся попытки конгресса США изменить антитрастовое законодательство, которое призвано ограничить деятельность организации. Опасения усилились, когда президент США Дональд Трамп как с высоких трибун, так и в своем Twitter не раз обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.

В конце ноября прошлого года агентство Блумберг сообщило, что министерство юстиции США официально изучает детали законопроекта, направленного на ограничение влияния ОПЕК на глобальный нефтяной рынок.

Источник агентства в минюсте сообщил, что "изучение ситуации продолжается, но уже очевидно то, что стремление нефтяного картеля повлиять на цены на нефть путем установки квот на добычу привело к росту расходов американских потребителей".

Поддерживаемый представителями обеих партий США проект, направленный на ограничение влияния ОПЕК, был представлен на рассмотрение как в палате представителей, так и в сенате США, но ни одна из палат конгресса пока не голосовала по предложенным мерам, пишет агентство.

В середине июня юридический комитет палаты представителей США утвердил предложенный конгрессменом из Огайо Стивом Чаботом законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), который предлагает сделать страны ОПЕК объектом для разбирательств в рамках американского антитрастового законодательства путем исключения из этих правил иммунитета в отношении государств-участников картельного сговора.