РИМ, 22 янв- ПРАЙМ. "Роснефть" закрыла совместный с Eni проект в Черном море летом 2018 года, а по проектам в Баренцевом море итальянская компания подтверждает партнерство, хотя они сейчас и остановлены из-за санкций, заявил во вторник РИА Новости представитель компании.

"Eni подтверждает партнерство с "Роснефтью" в проектах в Баренцевом море, но сейчас они остановлены из-за санкций", — сказал собеседник агентства.

Говоря о другом совместном проекте — по поиску углеводородов на шельфе Черного моря, сотрудник Eni заявил, что "Роснефть" закрыла его, если не ошибаюсь, в июле".

Ранее во вторник председатель совета директоров итальянского энергогиганта Эмма Марчегалья заявила, что Eni была вынуждена приостановить работу с "Роснефтью" в Черном и Баренцевом морях из-за санкций.

В октябре сотрудник аппарата правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Италии Джузеппе Конте сообщал, что Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, обсуждается временная приостановка проектов на шельфе Баренцева моря. Глава "Роснефти" Игорь Сечин тогда заявлял, что сотрудничество российской компании и Eni идет по графику, из совместных проектов партнеры не выходили.

Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.

Газета "Коммерсант" в мае 2018 года со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний писала, что вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе. В обеих компаниях после этого сообщили, что "Роснефть" и Eni остаются партнерами по совместным проектам.