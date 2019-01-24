МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" продала норвежской Equinor (бывшая Statoil) 33,33% в своей "дочке" "Севкомнефтегаз", следует из материалов "Роснефти".

В материалах "Роснефти" говорится, что она снизила свою долю в ООО "Севкомнефтегаз" со 100% до 66,67%. Согласно базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, с 24 января 33,33% в ООО принадлежит структуре норвежской Equinor ("Эквинор Раша АС").

"Роснефть" и Statoil в мае 2013 года подписали соглашение о сотрудничестве в отношении трудноизвлекаемых запасов углеводородов Северо-Комсомольского месторождения, а после успешного пилотного проекта заключили в сентябре 2017 года акционерное и операционное соглашение по компании "Севкомнефтегаз", на базе которой они планируют совместно разрабатывать месторождение. В соответствии с документом, доля норвежцев в совместном предприятии составит 33,33%.