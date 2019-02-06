МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтекомпания PDVSA перенаправит поставки нефти из США в Европу и Азию, будет делать все возможное, чтобы ситуация в стране не отразилась на мировом рынке, заявил в среду представитель Венесуэлы в ОПЕК и технический советник PDVSA и министерства нефти страны Ронни Ромеро. Эксперты не верят, что Венесуэла начнет добывать 2,5 млн барр нефти к середине года

"Мы сталкиваемся с новыми незаконными санкциями со стороны США. Мы экспортировали в США около 500 тысяч баррелей в день. PDVSA перенаправит экспорт клиентам в Европе и Азии", — сказал Ромеро.

"Мы сделаем все возможное, чтобы ситуация не повлияла на рынок", — добавил он.

Отвечая на вопрос, как можно убедить европейских и азиатских партнеров покупать нефть у Венесуэлы, рискуя попасть под санкции Вашингтона, он отметил: "До сих пор санкции распространялись только на американские структуры. В любом случае Россию и Китай санкции США не волнуют".

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.