МИНСК, 4 мая — ПРАЙМ. Концерн "Белнефтехим" пока не подтверждает поступление чистой нефти из России по нефтепроводу "Дружба" на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

"Нефть (соответствующая стандартам — ред.) движется (по нефтепроводу в направлении НПЗ в Мозыре — ред.), но пока не поступила", — сказали РИА Новости в концерне.

По словам его представителя, скорее всего, нефть поступит в воскресенье.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского НПЗ.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка "Дружбы") полностью остановила прием нефти из РФ для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Второго мая качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, после отбора проб ее транспортировка продолжилась в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь". Прибытие чистой российской нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии ожидалось не ранее 4 мая.