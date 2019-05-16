МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Некачественной нефтью всё ещё заполнены две нитки газопровода "Дружба", одну рассчитывают очистить через семь дней, вторую — через 22 дня, сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"У нас до освобождения трубы еще есть 22 дня по одной ветке, семь дней — по другой", — сообщил Козак.

Ляшенко уточнил, что пока некачественной нефтью заполнены две из трех ниток "Дружбы" (одна идет по северу Белоруссии в направлении Полоцка, и две по югу — в Польшу и на Украину). Накануне Козак говорил, что в Польшу чистая нефть может прийти через неделю.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

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