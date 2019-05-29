МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Венгрия начала прокачивать нефть по трубопроводу "Дружба". Об этом в среду сообщает компания "Транснефть".

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (по местному времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти — 18.00 (местного времени)", — уточняет пресс-служба компании.

Напомним, что проблемы с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию и далее по трубопроводу "Дружба", возникли в апреле текущего года. Компания "Транснефть" признала повышенное содержание в сырье хлоридов. Она также заявила о том, что приняты меры для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, по территории которых нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие европейские страны, остановили прием сырья 24 и 25 апреля соответственно. 2 мая качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на границу с Беллорусией. Украинская компания "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит сырья в Европу.

На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая — на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.

29 мая первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает неправильным снижать дивиденды компании "Транснефть" из-за убытков, которые повлекла за собой ситуация с нефтью в "Дружбе".

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", — сказал Силуанов.