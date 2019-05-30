МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером значительно ускорили темпы снижения после того, как минэнерго США сообщило о менее значительном по сравнению с прогнозами снижении запасов нефти в стране и росте добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,55%, до 66,14 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 57,74 доллара за баррель. До выхода статистики нефть дешевела на 0,9% и 0,2% соответственно.

Ранее в четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.