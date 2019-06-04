МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Роснефть", после того как "Транснефть" во вторник прокомментировала слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", заявила, что нефтетранспортной компании надо решать имеющуюся проблему, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве.

В связи с опубликованным заявлением "Транснефти" в "Роснефти" отметили, что вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан Сечину акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.

"Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве. У нас обычная просьба к коллегам в "Транснефти" — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления", — говорится в заявлении "Роснефти".

Как напомнили в "Роснефти", Сечин в ответ на вопрос акционера ответил, что сейчас самое главное — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону потребителей в Западной Европе. По мнению Сечина, из этой ситуации надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения подобного. Как сообщил глава "Роснефти", "Транснефть" заверяет, что все убытки компании и ее партнеров будут компенсированы, и "мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет".

Кроме того, Сечин в выступлении во вторник отметил, что инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" после этого опубликовала заявление, в котором в частности написала, что хотела бы "обратить внимание сотрудников компании "Роснефть" на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя". Также в нем говорилось, что весь 2019 год "Роснефть" не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в нефтепроводы, что влияет на сокращение приема нефти других компаний.