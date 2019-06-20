МИНСК, 20 июн — ПРАЙМ. Белорусский оператор трубопровода "Дружба" подтвердил временную приостановку прокачки нефти в Польшу из-за превышения концентрации хлорорганики, об этом заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Ранее в четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19-го и до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС).

"По факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши. В ночь на 20.06.2019 на территории Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 километров от государственной границы в направлении Мозыря", — говорится в комментарии Вериго, поступившем в РИА Новости.

Ранее озвученные на уровне рабочих контактов причины точечного превышения в среду хлоридов в нефти в трубопроводе "Дружба" не подтвердились, причины выясняются, заявил Вериго.

"Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются", — говорится в его комментарии.