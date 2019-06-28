МИНСК, 28 июн — ПРАЙМ. Гендиректор белорусского оператора трубопровода "Дружба" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации из-за транспортировки "грязной" нефти повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%.

"Чтобы компенсировать наши потери (в связи с транспортировкой "грязной" нефти из РФ — ред.), необходимо повысить тариф на 21,7%", — заявил Борисенко госагентству Белта.

По его словам, Минск в апреле-июне из-за ЧП с "грязной" нефтью потерял на транзите более 23 млн долларов.

"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов. Если вопрос качества нефти решается через механизм замещения загрязненной хлоридами нефти в трубопроводах на нефть, качество которой соответствует ГОСТу, и этот процесс уже близится к завершению, то вопрос компенсации недополученных ОАО "Гомельтранснефть Дружба" доходов только начинаем обсуждать с ПАО "Транснефть", — сказал Борисенко.

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Он также заявил, что "Транснефть" отказала Минску в строительстве на границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти.

"Мы обращались к ПАО "Транснефть" с предложениями о согласовании строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, но встретили категорические возражения. Пункт приема нефти в Унече, показаниями которого мы должны руководствоваться, находится на расстоянии 106 километров от нашей границы. Представьте, что может произойти на протяжении этого участка магистрали с нефтью, пока она дойдет до белорусской территории", — сказал Борисенко.