МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Саммит G20 в японской Осаке должен прояснить перспективы мировой экономики. В зависимости от достигнутых на саммите договоренностей находится и дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. Среди российских компаний нет единой позиции по отношению к продлению соглашения на второе полугодие 2019 года. Однако не все российские компании поддерживают сотрудничество с ОПЕК с целью достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке — против выступает "Роснефть". Вопрос будет решаться на самом высоком уровне.

САММИТ НАДЕЖДЫ

Саммит G20 проходит 28 – 29 июня 2019 года в японской Осаке. Центральным событием саммита станут переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, на которых будет обсуждаться вопрос "дисбаланса в торговле между двумя странами". Если вопрос не будет решен, это приведет к полномасштабной торговой войне между двумя странами, что крайне негативно отразится на мировой экономике и станет причиной обвального падения цен на нефть.

Заседание профильных министров стран ОПЕК и в расширенном составе ОПЕК+ намечено провести в период между 28 июня и 2 июля. В рамках ОПЕК+ предполагается подписать хартию, которая официально оформит отношения между ОПЕК и рядом стран, не входящих в эту организацию, включая Россию. Среди российских нефтяников нет – и не может быть – единого мнения по поводу соглашения ОПЕК+, поскольку условия и перспективы добычи внутри страны у компаний разные.

Основная причина заключения этого соглашения – желание не допустить переизбытка предложения на мировом рынке и предотвратить обвальное падение цен. ОПЕК+ подразумевает снижение добычи участниками соглашения добычи на 1,2 млн барр./сут. от уровня октября 2016 года. Из этого объема 228 тыс. барр./сут. приходится на Россию.

Во время проведения ПМЭФ в начале июля министр саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих сообщил о необходимости продолжения сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией с целью обеспечения стабильности на нефтяном рынке.

На ПМЭФ также были озвучены планы разработки и подписания хартии, в которой будут определены основы сотрудничества между нефтедобывающими странами, присоединившимися к соглашению об ограничении добычи в рамках ОПЕК+.

Во время саммита G20 Новак и аль-Фалих провели переговоры, но конкретных заявлений о судьбе соглашения ОПЕК+ не прозвучало.

"РОСНЕФТЬ" ПРОТИВ

Почти все крупные российские нефтяные компании, включая "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаза", "Русснефть" – с некоторыми оговорками выступают за продолжение сотрудничества России с ОПЕК и продление соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года.

Более того, глава "Лукойла" Вагит Алекперов высказался за сохранение соглашения ОПЕК+ на постоянной основе.

"ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением с 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти. Мы считаем, что соглашение должно действовать, и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", — заявил Алекперов.

Однако категорически против соглашения ОПЕК+ выступает "Роснефть" – крупнейшая российская нефтяная компания, которая добывает более половины российской нефти, обладает огромным административным ресурсом и политическим влиянием.

Во время проведения ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин однозначно высказался против сотрудничества России с ОПЕК. По мнению Сечина, соглашение ОПЕК+ ведет к сдаче позиций России на мировом нефтяном рынке американским сланцевым компаниям.

Сечин сообщил о готовности "Роснефти" противостоять США на нефтяном рынке, несмотря на очередной обвал нефтяных цен и "войны на истощение", которая может за этим последовать. Особо подчеркивалось, что российская компания обладает огромными углеводородными ресурсами и способна эффективно вести добычу в условиях Крайнего Севера и успешно конкурировать с американскими компаниями, ведущими разработку сланцевых залежей.

ОТПОВЕДЬ ОТ ЛЕОНТЬЕВА

Накануне саммита G20 в эфире радиостанции "Вести FM" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в крайне нетолерантной форме обосновал позицию крупнейшей нефтяной компании России по отношению к ОПЕК+.

Леонтьев был более категоричен, чем его непосредственный начальник. Пресс-секретарь "Роснефти" уверен, что США способны заместить объемы, которые не поступают на рынок из-за сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Единственным ограничителем наращивания добычи американскими сланцевыми компаниями в настоящее время является отсутствие инфраструктуры – прежде всего трубопроводов – для перекачки дополнительных объемов сланцевой нефти до потребителей или экспортных терминалов.

По мнению Леонтьева, ОПЕК не способна регулировать что-либо рынке нефти, поскольку руководство Саудовской Аравии следует интересам США. При этом Россия лишена возможности иметь свое мнение в таком важном вопросе, как ситуация на рынке нефти. Саудовский король Салман аль-Сауд "подчинен интересам Трампа", а роль России "подвякивающая". Россия сотрудничает с Саудовской Аравией для вывода с рынка дешевой нефти, которая заменяется дорогой американской.

Более того, ситуация на нефтяном рынке была перенесена на российский политический ландшафт. Пресс-секретарь "Роснефти" сравнил сторонников соглашения ОПЕК+ с "партией", которая выступает за сдачу Москвой всех позиций в обмен на отмену санкций, после чего "все станет хорошо". Латентным идеологом этой "партии" была назван Алексей Кудрин – нынешний председатель Счетной палаты, а в прошлом министр финансов РФ.

Леонтьев делает вывод: "Сейчас выступать за сдачу позиций в пользу отмены санкций политически невозможно – это является открытой формой предательства".

Далее он сравнил сторонников сотрудничества с ОПЕК с пораженцами, приравняв их к политическим предателям.

"Как только человек выступает за ОПЕК+, совершенно очевидна его политическая ориентация. Это – пораженец. Потому что он работает объективно или субъективно на тех, кто вводит санкции, тех, кто давит на Россию", — сказал Леонтьев.

По его словам, раньше вся нефть, выведенная с рынка вследствие соглашения ОПЕК+ заменялась американской. Сейчас ситуация иная – американцы добывают больше этого объема, поэтому необходимо обострение ситуации в ключевых регионах нефтедобычи, таких как Персидский залив.

Такие сравнения официального представителя "Роснефти" звучат очень дерзко, но вызывают уважение. "Безумству храбрых поем мы песню", — приходят на ум строки классика советской литературы.

"ЛУКОЙЛ" – ДРУГАЯ КОМПАНИЯ

Пресс-секретарь "Роснефти" обрушился с жесткой критикой против главы "Лукойла" Вагита Алекперова, который поддержал идею сотрудничества России с ОПЕК на постоянной основе.

По мнению Леонтьева, "Лукойл" является другой компанией, с другой мотивацией и другой геополитической ориентацией, что не противоречит российскому законодательству – частная компания, выводящая бОльшую часть прибыли в офшоры. "Лукойл" ориентирован на интересы своих акционеров, которыми являются в первую очередь собственники компании.

Алекперову было сделано предложение: "Если Вагит Юсуфович хочет участвовать в работе ОПЕК+, то он может вступить туда с "Лукойлом"… осуществлять эффективную деятельность".

"Так получается, что весь политический, геополитический оппортунизм, идея которого сдаться и что-то получить, теперь наложился на апологетику соглашения ОПЕК+, которое в геоэкономическом, геостратегическом плане является сдачей рынков, – сказал Леонтьев. – Сдачей рынков и добровольной уступкой полного контроля за рынками нефти Соединенным Штатам. А это является их очевидной стратегической целью".

Вопрос о продлении соглашения ОПЕК+ придется решать на самом высоком уровне: возможно, после двусторонних переговоров Владимира Путина с королем Саудовской Аравии на саммите G20. Перед поездкой на саммит российский президент в интервью Financial Times сообщил, что решение будет принято в ближайшие дни.