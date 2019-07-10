МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду растут почти на 3% на данных по сильному снижению запасов нефти в США за прошлую неделю, сдерживает котировки рост добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,74% — до 65,92 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,8%, до 59,45 доллара за баррель. Сразу после выхода статистики рост показателей превышал 3,2%, позднее темпы роста замедлились.

Ранее в среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 июля, уменьшились на 9,5 миллиона баррелей, до 459 миллионов баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3,08 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,3 миллиона баррелей в день.