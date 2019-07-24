МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Совет директоров компании "Транснефть" утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в нефтепроводе "Дружба". Максимальная компенсация составит $15 за баррель некондиционного сырья, сообщается в пресс-релизе "Транснефти".

"Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов США на 1 баррель некондиционной нефти", — сообщает компания.

Добавляется, что "при этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки".

Напомним, что в апреле текущего года в трубопроводную систему "Дружба" (по трубе идет экспорт сырья из РФ через Белоруссию в европейские страны), попало загрязненное хлоридами сырье.Из-за этого 24-25 апреля в Польше и Украине был остановлен прием нефти. В течение мая была возобновлена прокачка "чистого " сырья из России в Белоруссии, на Украине и далее: в Словакии, Чехии и Венгрии.

Польша частично возобновила прокачку нефти из РФ 10 июня. 1 июля поставки по трубопроводу "Дружба" были полностью восстановлены.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет российская компания "Транснефть".