МИНСК, 24 июл — ПРАЙМ. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — заявил, что "Транснефть" пока не предоставила документального подтверждения возможности довести прокачку нефти через Белоруссию в 2019 году до 59 миллионов тонн.

"Для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 миллионов тонн, как и было запланировано ранее в соответствии с договором. Причем такие заявления были сделаны в июне 2019 года как в письменной форме, так и на очных встречах в ПАО "Транснефть" и Минэнерго РФ. За прошедшее время ПАО "Транснефть" не предоставило документального подтверждения возможности прокачки этих объемов до конца года", — говорится в сообщении предприятия.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".