МИНСК, 24 июл — ПРАЙМ. "Транснефть" не может в одностороннем порядке определять пределы компенсации за грязную нефть, поступившую по трубопроводу "Дружба", заявил зампред белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Ранее совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в "Дружбе" на уровне 15 долларов за баррель некондиционной нефти.

"По общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано", — сказал Сизов в среду агентству Белта.

Вместе с тем, отвечая на вопрос об утверждении "Транснефтью" максимального размера компенсаций за загрязнение нефти в "Дружбе" в размере 15 долларов за баррель, зампред "Белнефтехима" отметил, что сначала нужно ознакомиться с текстом решения. "Комментировать локальное решение ПАО "Транснефть" о компенсациях грузоотправителям, касающееся ее договорных отношений с нефтяными компаниями, без ознакомления с его текстом считаю неправильным", — добавил он.