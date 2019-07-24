МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июля, уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 445 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,3 миллиона баррелей в день, сократившись на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,4 миллиона баррелей, до 50,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина снизились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 232,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 0,73 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,5%, составив 136,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,5 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.