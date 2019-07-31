МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером на статистике по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 64,97 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55%, до 58,37 доллара за баррель.

Цены на нефть подскочили после публикации еженедельной статистики по запасам нефти в США. Согласно релизу минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июля, уменьшились на 8,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти увеличилась на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей — до 12,2 миллиона баррелей в день. Впоследствии темпы роста цен на нефть замедлились.

Партнер в компании Again Capital Management в Нью-Йорке Джон Килдуфф (John Kilduff), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что в основе цен на нефть лежит высокий спрос наряду с быстрым сокращением запасов этого сырья в течение последних нескольких недель.

Кроме того, инвесторы ждут заседания ФРС, которое завершится 31 июля. В рамках заседания будет принято решение по процентной ставке. По данным CME Group, 79% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. Снижение процентной ставки традиционно оказывает давление на национальную валюту США, что, в свою очередь, влияет на котировки нефти.