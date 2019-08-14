МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Нефть марки Brent дешевеет в среду более чем на 5% на фоне неожиданного роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.21 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,7% — до 58,44 доллара за баррель. Минутами ранее нефть дешевела более чем на 5%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4,94% — до 54,28 доллара за баррель.

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, увеличились на 0,4% или на 1,6 миллиона баррелей — до 440,5 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 2,775 миллиона баррелей.

Пессимизма рынкам добавляет слабая статистика по Европе и Китаю, усилившая опасения за перспективы мировой экономики. Так, объем промышленного производства в Китае в июле увеличился самыми слабыми темпами с 2002 года — на 4,8%, оказавшись хуже прогноза в 6%. Объем промпроизводства еврозоны в июне снизился на 1,6% в месячном выражении и на 2,6% в годовом, также оказавшись хуже прогнозов. ВВП Германии, крупнейшей европейской экономики, по предварительной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось.

"Данные из Китая, потенциальная рецессия в Германии — все это усиливает беспокойство по поводу мирового спроса",- цитирует агентство Рейтер аналитика Price Futures Group в Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).