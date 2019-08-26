МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Приходу западных компаний на российский арктический шельф будут мешать санкции, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков в понедельник сообщил, что вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов. Представитель Козака Илья Джус позднее рассказал РИА Новости, что по итогам прошедшего в правительстве совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф. Ранее в августе Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели — в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором.

"Привлечению западных игроков на арктический шельф будут мешать санкции. В 2014 году американская ExxonMobil в партнерстве с "Роснефтью" пробурила на шельфе Карского моря разведывательную скважину, обошедшуюся в несколько сотен миллионов долларов, в результате чего было открыто месторождение, но работы были свернуты из-за санкций", — отметил эксперт. "Кроме того, при текущих ценах на нефть привлекательность арктических шельфовых проектов под вопросом", — добавил он.

Из российских компаний проектами на арктическом шельфе мог бы заинтересоваться "Лукойл". "У него есть экспертиза работы на Каспии и отсутствие новых крупных проектов в нефтедобыче. С другой стороны, "Лукойл" компания консервативная, при текущих ценах на нефть менеджмент вряд ли будет готов инвестировать значительные средства в Арктику", — сказал аналитик.

По мнению эксперта, финансовые ресурсы для шельфовых проектов в Арктике есть также у "Сургутнефтегаза", но компанию может остановить консервативный поход к рискам и отсутствие опыта. Участие же более мелких игроков в освоении арктического шельфа маловероятно.

"Вряд ли принятие законопроекта приведёт к порыву и сильно ускорит освоение арктических месторождений", — подытожил Маринченко.