МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ирак скоро начнет сокращение добычи нефти в рамках договоренностей, достигнутых в 2018 году со странами ОПЕК+, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти страны Тамира Гадбана (Thamir Ghadhban).

"Сокращение добычи в Ираке, скорее всего, произойдет в следующем месяце, учитывая низкий спрос на электроэнергию в это время", — цитирует агентство министра.

Он добавил, что страна недавно была вынуждена увеличить добычу нефти из-за местного спроса на электроэнергию, и в ближайшие месяцы добыча будет ниже.

В начале января министр говорил о том, что Ирак будет удерживать объемы нефтедобычи на уровне 4,513 миллиона баррелей в сутки в течение шести месяцев. Таким образом, сокращение добычи нефти в стране по сравнению с уровнем октября 2018 года в 4,663 миллиона баррелей в день составит 3% (или 150 тысяч баррелей в день).

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление до конца марта 2020 года соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходится на Россию. Договоренности ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действуют с начала 2017 года.