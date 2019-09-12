АБУ-ДАБИ, 12 сен — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обязались с сентября-октября полностью соблюдать соглашение о сокращении добычи, заявил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи после заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Новак: Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти

"С этого месяца", — ответил он на вопрос, с какого месяца страны обязались соблюдать полностью обязательства по соглашению.

"В октябре-сентябре", — уточнил позднее он.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.