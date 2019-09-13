МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Суд ЕС во вторник принял сторону Польши и отменил решение Еврокомиссии о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ из "Северного потока". Такой поворот событий может ослабить позиции РФ на газовых переговорах с Украиной и создать новые риски для "Северного потока-2", но шансы на урегулирование ситуации ещё есть, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Еврокомиссия в октябре 2016 года позволила "Газпрому" дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, вдобавок к 12,8 миллиарда кубов, которые по европейским нормам разрешены "по умолчанию". Сейчас же Суд ЕС посчитал, что расширив доступ российской компании к газопроводу, ЕК нарушила принцип энергетической солидарности между государствами-членами союза. Инициатором этого разбирательства стала Польша, которая давно говорит об опасности доминирования "Газпрома" на европейском газовом рынке.

УКРАИНА УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

На следующей неделе пройдет новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины о продолжении транзита российского газа через эту республику после 2019 года. ЕК и Украина будут добиваться долгосрочного контракта, на срок более 10 лет. С другой стороны, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Россия готова продлить контракт на действующих условиях на год.

По мнению экспертов, решение Суда Евросоюза не случайно было вынесено в преддверии этих консультаций. "Очевидно, что в преддверии диалога такое решение европейских коллег единственной целью имеет оказание давления на нашу страну. По всей видимости, ЕС хочет защитить Украину и сохранить ее привлекательность для российских поставщиков в вопросе транзита газа и нефти в Европу", — считает генеральный директор АО "НафтаГаз" Ислам Назаралиев. Оператор Opal пока не получил приказ ограничивать объемы прокачки "Газпрома"

Теперь российская сторона будет вынуждена идти на уступки, полагает эксперт. "В ближайшее время уйти от газопроводов на территории Украины вряд ли получится, ни в следующем году, ни в грядущее десятилетие. При отсутствии глобальных изменений трубы "западнонастроенных" соседей не перестанут быть актуальными", — отметил он.

В итоге, по мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, теперь наиболее вероятный исход событий – среднесрочный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" на условиях "качай-или-плати", что при адекватных тарифах устроит все стороны.

Выпавшие из-за ограничения прокачки по Opal объемы газа "Газпром" мог бы перенаправить в газопровод Eugal, который должен будет на суше принять газ строящегося "Северного потока-2". Однако и в отношении него ЕС может ввести ограничения.

"Есть вероятность, что возможность "Газпрома" использовать Eugal также будет ограничена. В таком случае и "Северный поток-1", и "Северный поток-2" будут загружены примерно на 70% от совокупной мощности, а транзит через Украину сохранится на уровне 30-50 миллиардов кубометров", — прогнозирует Маринченко.

ЕВРОПА В ПРОИГРАВШИХ?

Впрочем, первыми эффект от ограничения доступа "Газпрома" к Opal могут ощутить европейские потребители газа, отмечают аналитики. "Ликвидность европейских хабов, очевидно, пострадает. Снижение предложения российского газа после начала отопительного сезона повлечёт более значительный рост цен на хабах в Европе, чем он мог бы быть при полной загрузке трубы", — сказал замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. Новак: Решение суда ЕС по Opal повлияет на переговоры с Украиной и ЕК по транзиту газа

Исходя из этого, немецкий политолог Александр Рар отметил, что Европа может пересмотреть решение по поводу Opal, если из-за холодной зимы возникнет потребность в объемах газа, идущих сейчас через газопровод. В этом случае либо решение суда будет скорректировано, либо в частном порядке для урегулирования такой чрезвычайной ситуации трубопровод будет полностью загружен, чтобы удовлетворить спрос, не исключает он.

Однако ещё есть возможность того, что "Газпрому" всё же вовсе не придётся урезать объемы транспортировки по Opal.

Российская сторона не исключает оспаривания вердикта Европейского суда. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в четверг сообщил, что это решение еще можно обжаловать, а Новак заявил, что юристы Минэнерго прорабатывают решение суда, и подробные комментарии будут после их заключения.

В свою очередь Еврокомиссия может в течение двух месяцев подать апелляцию на решение суда ЕС. Глава ЕК на вопрос об апелляции ответил, что комиссия "проанализирует в деталях" вердикт суда и решит, что делать дальше.