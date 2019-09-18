МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) приветствует начало восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии, масштабную часть которой прервали атаки дронов на объекты Saudi Aramco, при этом агентство подчеркивает достаточную обеспеченность рынка запасами на текущий момент.

Отмечается, что МЭА продолжает поддерживать регулярные контакты с властями Саудовской Аравии и других крупных стран-производителей и потребителей, а также с представителями промышленности после случившегося 14 сентября в королевстве инцидента.

"Мы приветствуем сделанное министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом заявление о возобновлении приостановленной добычи в Саудовской Аравии", — сообщает МЭА. Одновременно агентство заявляет, что остается приверженным обеспечению стабильного состояния мировых рынков нефти и готово принять быстрые меры в случае возникновения устойчивого дефицита предложения.

"На текущий момент рынки остаются достаточно снабжены доступными запасами. Так, у стран МЭА сейчас около 1,55 миллиарда баррелей резервных запасов нефти, контролируемых государственными структурами, которых хватит для покрытия мирового спроса в течение 15 дней", — сообщает агентство. Кроме того, на конец июля промышленные запасы нефти в странах МАЭ находятся на двухлетнем максимуме в 2,9 миллиарда баррелей, чего хватит более чем на месяц для покрытия мирового спроса.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Но саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана эти обвинения отверг.