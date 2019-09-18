МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Импорт нефти из Саудовской Аравии в США за неделю, завершившуюся 13 сентября, увеличился на 180 тысяч баррелей в сутки или на 66%, до 451 тысячи баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США.

Предыдущий показатель за неделю, завершившуюся 6 сентября, составил 271 тысячу баррелей в сутки.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортеров и одним из трех крупнейших производителей нефти. В минувшие выходные нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы, в результате чего 14 сентября королевство сократило добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.