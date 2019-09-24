МОСКВА, 24 сен, ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили возможность заблокировать реализацию проекта "Северный поток – 2". Ранее по иску Польши Европейский суд вспомнил о солидарности и ограничил доступ "Газпрома" к трубопроводу OPAL до 50% его мощности. OPAL — продолжение "Северного потока" по территории Германии

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Нью-Йорке, намерен встретится с Трампом и обсудить с ним газовый вопрос. Подобно Дуде, Зеленский считает "Северный поток – 2" "угрозой всей Европе" и говорит о необходимости осуществлять энергетическое сотрудничество между США, Польшей и Украиной. Киев также рассчитывает, что Вашингтон окажет давление на своих европейских союзников, и они смогут добиться от "Газпрома" заключения нового контракта на выгодных для Украины условиях. При этом Зеленский готов превратить Украину в гарантированный рынок сбыта для американского СПГ.

ДУМАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ, А ЭТО КОНСУЛЬТАЦИИ

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся второй раунд трехсторонних переговоры о транзите газа между Россией и Украиной при участии Европейской комиссии (ЕК). Существующее соглашение о транзите российского газа в Европу завершается в полночь 31 декабря 2019 года. Переговоры планировалась провести еще в мае 2019 года, но они были отложены из-за смены власти в Киеве после президентских выборов.

ЕК принимает активное участие в переговорах, поскольку российский газ через Украину поступает в основном в страны Европейского союза (ЕС). Однако экономические интересы европейских потребителей для ЕК не единственный приоритет, поскольку Брюссель стремится заставить "Газпром" продолжить транзит газа через Украину в объеме, необходимом для поддержания в рабочем состоянии ГТС этой страны. Объединенная Европа и Украина выступают на трехсторонних переговорах с консолидированной позицией.

Ранее ЕС устами заместителя председателя ЕК Мароша Шефчовича- обозначил эту позицию: "Газпромом" должен заключить долгосрочный контракт на 10 лет, согласно которому через Украину будет поставляться в Европу 60 млрд куб. м/г. По мнению Шефчовича, это лучшее решение для всех.

Эксперты считают, что для бесперебойной эксплуатации избыточно большой ГТС Украины – мощность на западной границе составляет 110 млрд куб. м/ г – необходимо иметь транзитный поток объемом 50-60 млрд куб. м/ г. Если транзитный объем меньше, то бесперебойную работу украинской ГТС гарантировать невозможно, а ее содержание становится экономически нецелесообразным.

Как сообщают участники переговоров, трехсторонняя встреча продолжалась всего 40 мин., поэтому такие важные вопросы, как объем транзита и срок транзитного договора, не обсуждались. Стороны успели только обменяться мнениями по поводу нового соглашения.

Украинский эксперт в области энергетики Валентин Зеленский считает, что позиции сторон кардинально отличаются: украинская сторона рассматривает трехстороннюю встречу в Брюсселе как переговоры, а российская – как консультации.

Все участники переговоров согласились, что соглашение о транзите должно отвечать требованиям законодательства, в соответствии с которым Киев должен сначала провести "анбандлинг" – выделение из "Нафтогаза" компании-оператора ГТС Украины. Сейчас транзит российского газа осуществляет "Укртрансгаз" – дочерняя структура "Нафтогаза". Независимая компания-оператор должна быть должным образом зарегистрирована регуляторами ЕС, и только после этого "Газпром" сможет заключить с ней новый транзитный договор.

Российская сторона сомневается, что независимая компания-оператор украинской ГТС будет создана до конца года. Предложение Шефчовича осталось без ответа, и стороны договорились встретится в том же составе в конце октября.

ОРЖЕЛЬ ПОКУСИЛСЯ НА МОНОПОЛИЮ "ГАЗПРОМА"

После завершения переговоров новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что исключает возможность отсутствия транзитного соглашения с Россией и выразил надежду, что стороны будут двигаться навстречу друг другу. Оржель даже допустил возможность возобновления прямых закупок газа в России, которые были прекращены в ноябре 2015 года бывшим президентом Порошенко.

Собственная добыча Украины, вопреки заверениям "украинского истеблишмента", не может обеспечить внутренние потребности, даже значительно сократившиеся из-за падения промышленного производства, поэтому газ закупается за рубежом. Сейчас Украина получает российский газ, покупая его у европейских трейдеров. При этом Оржель в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что закупки могут осуществляться не только у "Газпрома". Но для закупок трубопроводного газа у других российских компаний сначала необходимо изменить законодательство РФ. Молодой министр не знает, что поставлять природный газ за пределы таможенной территории РФ имеют право только "Газпром" или компания, аффилированная с ним на 100%. Кроме того, его непосредственный начальник Зеленский уже обещал закупать газ у США через Польшу.

Кроме того, Оржель сообщил, что в случае прямых поставок стоимость российского газа должна быть "привязана к европейской цене". Однако цена на российский газ, поставляемый на Запад по долгосрочным контрактам, является европейской на 100%, поскольку формируется на основе формулы, которая привязана к котировкам нефти в Европе или котировкам газа на европейских хабах (распределительных центрах). Более того, ценовая формула может меняться по согласованию сторон.

СЦЕНАРИИ ОТ КОБОЛЕВА

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил, что украинская сторона не получила ответ на предложение, сделанное Шефчовичем.

После трехсторонних переговоров Коболев озвучил тарифы для прокачки российской газа с 1 января 2020 года. По его словам, если "Газпром" забронирует 60 млн куб. м/г, то тариф составит $3,21 за прокачку 1000 куб. м на расстояние 100 км. Если объем прокачки будет увеличен до 90 млрд куб. м/г, то тариф снизится до $2,56 за 1000 куб. на 100 км.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", — уточнил Коболев. По данным "Нафтогаза", в январе – августе этого года через территорию Украины в ЕС и другие страны было прокачено 59 млрд куб. м газа, а тариф составил $2,61 за 1000 тыс. куб. м на 100 км. В этом году после ограничения доступа "Газпрома" к OPAL транзит российского газа через Украину может превысить 90 млрд куб. м.

Коболев соблазняет российскую сторону низким тарифом, но хочет сохранить объемы транзита на текущем уровне в течение до 2034 года. Глава "Нафтогаза" также не допускает прокачку российского газа через Украину в следующем году без соглашения. В ответ на сообщения ряда СМИ, что по правилам ЕС Украина обязана прокачивать российский газа и без контракта, Коболев заявил: "Краткосрочное бронирование разрешено европейским законодательством, так что мы его точно позволим всем участникам… Но я не могу себе представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда".

Коболев полагает, что "Нафтогаз" сможет обеспечить бесперебойную работу украинской ГТС и потребности внутреннего рынка без российских транзитных объемов для чего в ПХГ накоплен рекордный за девять лет объем газа – 20 млрд куб. м. Однако многие эксперты считают, что без российских объемов поддерживать необходимое давление в системе и обеспечить газом всех потребителей на Украине невозможно, даже имея в ПХГ большие запасы.

Российская сторона вынуждена проявлять гибкость и не обостряет переговоры, поскольку необходимо завершить строительство "Северного потока – 2", заключить краткосрочное соглашение о транзите, которое необходимо для выполнения обязательства перед европейскими партнерами.

Перед Зеленским стоит непростая задача: убедить Трампа усилить давление на ЕС, который должен заставить "Газпром" подписать ненужный ему долгосрочный контракт, и одновременно с этим не оставить без газа Европу и Украину предстоящей зимой, в случае провала переговоров о транзите.