МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Поставки продукции с "Ямала СПГ" не пострадают от санкций, наложенных на китайскую компанию COSCO управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 25 сентября, заявил "Новатэк".

OFAC 25 сентября включило два подразделения COSCO — COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. — в вашингтонский список особых лиц (SDN) за предполагаемое нарушение санкций, связанных с Ираном. При этом COSCO Dalian владеет 50% в компании China LNG Shipping, которой в свою очередь принадлежит 50% в совместном предприятии с канадской Teekay LNG — Yamal LNG Joint Venture. Это СП владеет четырьмя танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ".

"Компания Teekay LNG через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ". Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. санкциям. Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited", — сообщает "Новатэк".

"Проект "Ямал СПГ" обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков", — заключает компания.