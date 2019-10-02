МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли заявил, что покинет пост главы ВР, но решения совета директоров еще нет.

"Я это говорил давно, что в возрасте около 65 (покину должность главы — ред.). В этой истории нет ничего нового. Решения совета директоров пока нет", — заявил Дадли журналистам на полях Российской энергетической недели.

В конце сентября британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что генеральный директор BP Роберт Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев. Сообщалось, что гендиректор BP обсудил планы выхода на пенсию с председателем правления BP Хельге Лундом. Однако в компании отказались от комментариев слухов, распространенных в СМИ. По информации Sky News, после того, как 64-летний Дадли покинет занимаемый пост, гендиректором BP может стать вице-президент компании Бернард Луни.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Роберт Уоррен Дадли возглавил компанию в октябре 2010 года.

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