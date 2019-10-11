МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В случае дефолта по облигациям венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA 49,9% акций ее американской "дочки" Citgo не перейдут к "Роснефти", заявили РИА Новости в российской компании.

"Возможный дефолт по облигациям PDVSA не влечет перехода 49,9% акций Citgo к Rosneft Trading SA, являющейся держателем залога, предоставленного PDVSA в обеспечение предоплат, выданных "Роснефтью" по поставочному контракту, и касается доли 50,1%, находящейся в залоге у иных держателей", — заявил представитель "Роснефти".

"При этом "Роснефть" неоднократно поясняла, что рассматривает акции Citgo как ликвидное обеспечение под выданную предоплату, и намерений вступать в реальное владение и управление компанией не имеет", — добавил он.

В пятницу СМИ сообщали со ссылкой на источники, что "Роснефть" может стать владельцем 49,9% акций Citgo Petroleum, американской "дочки" венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по платежам на 913 миллионов долларов по облигациям. Выплаты должны быть сделаны 27 октября.

"Роснефть" получила 49,9% Citgo в 2016 году в залог в качестве обеспечения по кредиту на 1,5 миллиарда долларов, выданному PDVSA. Еще 50,1% Citgo находятся у держателей облигаций PDVSA.