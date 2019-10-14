ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Россия в октябре выполнит сделку ОПЕК+ на 100%, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В октябре будет 100%", — ответил Новак на вопрос о том, какой уровень выполнения соглашения ОПЕК+ ожидать от России в октябре.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.

Россия в рамках своих обязательств постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.