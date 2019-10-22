АШХАБАД, 22 окт /ПРАЙМ/. Международная выставка и конференция "Нефть и газ Туркменистана-2019", организованные госконцерном "Туркменнефть", открываются в Ашхабаде во вторник, сообщает сайт государственного информагентства Туркменистана.

Цель форума – привлечение в туркменский нефтегазовый сектор иностранных инвестиций и передовых технологий, а также развитие международного сотрудничества в деле освоения нефтегазовых ресурсов Туркменистана.

В выставке и конференции примут участие десятки туркменских и иностранных нефтегазовых компаний. В числе гостей форума — представители из России, США, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании, Малайзии, Японии, Азербайджана, Италии и других стран.

В ходе конференции планируется обсудить вопросы развития мировых тенденций в топливно-энергетическом секторе и информировать участников форума о состоянии ключевых проектов, которые в настоящее время реализуются в нефтегазовом секторе Туркменистана. Панельные сессии конференции этого года затронут такие темы, как "Тренды в газохимическом секторе", "Инвестиционные проекты на Каспийском шельфе Туркменистана", газопровод "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия" (ТАПИ), "Инновационные технологии глубокой переработки нефти и газа" и "Новые инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе".

В рамках форума представители иностранных компаний встретятся с руководством нефтегазового комплекса Туркменистана, обсудят актуальные вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества на туркменском нефтегазовом рынке. Кроме того, в рамках конференции планируется посещение открытого недавно под Ашхабадом нового газохимического завода по производству синтетического бензина из природного газа.