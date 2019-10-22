МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Американо-японская компания GE Hitachi (GEH) и польская компания Synthos подписали протокол о намерениях разместить в Польше малый модульный атомный реактор BWRX-300, который станет первым промышленным реактором в стране, следует из пресс-релиза GEH.

"BWRX-300 — это прорыв в индустрии, для которой цена стала серьезным препятствием", — заявил вице-президент GEH по проектам атомных станций Джон Болл. Он отметил, что модульный реактор может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии.

"Малые модульные атомные реакторы могут сыграть значимую роль в решении энергетических проблем Польши, модернизации энергетического сектора страны и… отказа от угля", — заявил владелец Synthos Михаил Соловов.

Власти Польши ранее заявляли, что намерены построить шесть ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт в течение 20 лет.

BWRX-300 — водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением.