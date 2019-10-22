МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Африка становится все более значимым регионом для глобального рынка энергоресурсов: мировые компании активно наращивают там свое присутствие, а совокупные инвестиции в разведку и добычу нефти и газа на континенте, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), за период с 2018 по 2040 год превысят 2 триллиона долларов. В преддверии экономического форума Россия-Африка агентство "Прайм" оценило текущие проекты и перспективы российского ТЭК в макрорегионе.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Российские компании в последние годы все чаще пробуют свои силы в Африке, однако в отличие от зарубежных мейджоров, таких как BP и Total, почти никогда не выступают в таких проектах в качестве оператора и владельца мажоритарной доли. Исключением является "Лукойл" — оператор двух проектов в Египте. Компания также участвует в проектах в странах Гвинейского залива: Гане, Камеруне и Нигерии. "Лукойл" инвестирует в них не менее 1 миллиарда долларов ежегодно, подсчитал директор нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.

Два проекта на континенте реализует и "Роснефть". Один из них также в Египте — компания владеет 30%-ной долей в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr, ее партнерами по проекту являются Eni, ВР и Mubadala. "Для "Роснефти" именно Zohr сегодня является главным драйвером роста газодобычи в условиях отсутствия стимулов к наращиванию добычи газа в России", — прокомментировала эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. Второй африканский проект "Роснефти" — освоение нефтегазовых месторождений на шельфе Мозамбика.

"Газпром" работает в Алжире, совместно с алжирской госкомпанией Sonatrach ведет разведку на участке Эль-Ассель в нефтегазовом бассейне Беркин. "Газпром нефть" через свою сербскую "дочку" NIS участвует проекте на шельфе Анголы. Разведку в Ливии ведет "Татнефть". СМИ ранее сообщали о приостановке деятельности компании в стране из-за военных действий, однако в октябре глава "Татнефти" Наиль Маганов заявил, что ее работа в Ливии продолжается.

КУРС НА СПГ

Африка в будущем сможет служить российским компаниям крупной площадкой для реализации СПГ-проектов. Ресурсная база для производства СПГ в Африке будет только расширяться: по прогнозам МЭА, добыча газа на континенте в период с 2017 по 2040 год может вырасти на 3,7%, до 498 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, на Ближнем Востоке агентство за этот же период ожидает роста газодобычи только на 2,2%, Северной Америке – 1,3%, а в Европе и вовсе ждет снижения на 1,6%.

По мнению Грушевенко, именно на производство СПГ следует нацелиться "Роснефти" в рамках ее работы в Мозамбике. "В последнее время именно Мозамбик чаще всего называют африканским газовым Эльдорадо. В стране уже реализуется два крупных проекта по производству СПГ. В случае обнаружения "Роснефтью" коммерческих запасов газа на шельфе Мозамбика, наиболее логичным вариантом монетизации станет реализация СПГ-проекта", — считает эксперт.

Производством СПГ в Африке заинтересован и "Лукойл". Глава компании Вагит Алекперов неоднократно заявлял о планах по СПГ-проектам в Конго и Камеруне, при этом инвестрешение по Камеруну будет принято уже до конца года.

Перспективными являются также поставки СПГ в Африку на фоне растущего спроса в регионе. Так, "Роснефть" в 2018 году подписала 12-летний контракт на поставки сжиженного газа в Гану.

ВСЕ ОМРАЧАЮТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

При большом потенциале африканского нефтегаза работа на континенте часто сопряжена с высокими рисками, отмечают эксперты. Как пояснил Назаралиев, сейчас российские компании охотнее заходят в страны северной Африки, с которыми сотрудничество РФ в сырьевом секторе идет параллельно с военным.

"Изыскания и инвестиции могли бы распространиться на большую часть африканского континента, но, например, Восточная Африка отталкивает инвесторов… ведь в этой части континента проходят территориальные переделы и междоусобицы: Судан-Кения-Эфиопия, Кения-Сомали и Уганда-Конго", — сказал эксперт.

Об отрицательных аспектах работы нефтегазовых компаний в Африке упомянула и Грушевенко: "Главным риском работы в африканском регионе является его нестабильность. В частности, нестабильность политических режимов, внутренние конфликты и низкий уровень безопасности. Эти факторы снижают интересы компаний, в том числе и российских, к партнерским отношениям на территории Африки", — полагает эксперт.

ЧЕГО ЖДАТЬ В СОЧИ

На экономическом форуме в Сочи представителей энергетической отрасли африканских стран будет не так много, но настроены они будут, скорее всего, решительно. Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима заявлял, что во время форума проведет переговоры с "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью" и надеется на подписание соглашений с ними. Возможно, Лима также обсудит с "Новатэком" сотрудничество в поставках СПГ в Африку, на которое уже давно уговаривает компанию.

На форум приедет также министр энергетики Марокко Азиз Раббах, что дает надежду на появление новых подробностей по возможным проектам "Новатэка" в этой стране. Глава компании Леонид Михельсон еще в 2017 году сообщал об интересе к участию в строительстве СПГ-терминала в Марокко, а в 2018 году этот вопрос обсуждался в рамках российско-марокканской межправительственной комиссии.

Кроме того, Сочи посетит министр энергетики и горной промышленности Судана Адил Али Ибрагим. Его заместитель Азхари Ибрахим Басбар еще в январе выразил надежду на подписание новых соглашений с "Росгеологией". Речь шла, в частности, о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Порт-Судане, а также разведку газа на блоке 15 шельфа Красного моря. Сама же "Росгеология" в апреле высказывала заинтересованность в расширении сотрудничества с Анголой, которое на форуме можно будет обсудить с министром полезных ископаемых и нефти республики Диамантино Педро Азеведу.