МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Страны ОПЕК и их союзники рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на следующей встрече в декабре из-за опасений относительно слабого роста спроса в 2020 году", — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что Саудовская Аравия в первую очередь хочет сосредоточиться на том, чтобы все участники сделки ОПЕК+ выполнили свои обязательства, в том числе Ирак и Нигерия.