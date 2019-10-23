СОЧИ, 23 окт — ПРАЙМ. Проекты в Африке являются экономически выгодными при цене нефти в 60 долларов за баррель, которую и закладывает в свой бюджет "Лукойл", заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"На сегодня мы везде в наши экономические параметры закладываем цену около 60 долларов с учётом инфляции, и эти проекты показывают положительные экономические (результаты — ред.)", — сказал Алекперов в ответ на вопрос, при какой цене нефти проекты в Африке являются экономически выгодными.

Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября.