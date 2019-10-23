МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 433,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 2,2 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,6 миллиона баррелей в день, не изменившись в сравнении с показателем предыдущей недели.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,5 миллиона баррелей — до 44,5 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 223,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 2,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю упали на 2,7 миллиона баррелей, или на 2,2%, составив 120,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 2,8 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1 миллион, до 642,4 миллиона баррелей.