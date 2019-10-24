МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Выпадающие доходы бюджета РФ из-за предоставления государственной поддержки "Роснефти" в Арктике оцениваются в 60-70 миллиардов рублей год, заявил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее в четверг он сообщил, что участники совещания у первого вице-премьера, главы Минфина РФ Антона Силуанова, согласовали общие принципы предоставления преференций бизнес-проектам в Арктике.

Трутнев уточнил, что выпадающие доходы бюджета при предоставлении государственной поддержки арктическим бизнес-проектам возникнут, в основном, в группе месторождений на суше.

"Теперь месторождения на суше. Вот это самый большой проект "Роснефти". Там выпадающие, конечно, возникают. Оцениваются они от 60 до 70 миллиардов рублей в год… По сути, здесь может идти речь об изменении цены отсечения, и таким образом, собственно говоря, финансирование в этой части пойдет с учетом наполнения Фонда национального благосостояния", — сказал Трутнев.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее в этом году в письме президенту Владимиру Путину просил поддержать подготовленный Минвостокразвития законопроект об освоении Арктики: он позволил бы "Восток ойлу" (совместному проекту компании с "Нефтегазхолдингом" Эдуарда Худайнатова) получить налоговые льготы стоимостью 2,6 триллиона рублей за 30 лет, в частности, освобождение от НДПИ, налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного.

Но Путин позднее принял решение ввести мораторий на предоставление новых льгот нефтяным проектам, пока до конца 2019 года не будет проведена инвентаризация месторождений.