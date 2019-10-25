МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Темпы роста добычи сланцевой нефти в США замедлились. Goldman Sachs ожидает, что через год на рынке произойдет разворот, и нефтяные цены пойдут вверх. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предупреждает о недобросовестной конкуренции со стороны США на рынке нефти, что может негативно сказаться на экономической ситуации в ЕС.

Goldman Sachs обещает нефтяной бум

В инвестиционном банке Goldman Sachs ожидают достижение баланса через год, после чего нефть начнет дорожать. Темпы роста добычи сланцевой нефти в США замедляются, что позволяет надеяться на сокращение запасов в странах ОЭСР и достижение баланса спроса и предложения на рынке.

Эксперты Goldman Sachs уверены: замедление роста добычи в США вместе с недостаточными инвестициями в нефтедобывающие проекты в прошлые годы приведут к новому буму.

Goldman Sachs ожидает повышения цен на нефть, но многие с этим не согласны

Инвестиционный банк значительно понизил прогноз роста добычи в США в 2020 году с 1 млн барр./сут. до 0,7 млн барр./сут. Пересмотр в сторону понижения произошел не только из-за сокращения количества действующих буровых установок в США. Основной причиной, по мнению экспертов Goldman Sachs, является снижение продуктивности новых скважин. High-grading (уплотнение сетки скважин) на высокопродуктивных участках уже не приносит желаемых результатов из-за истощения нефтяных пластов. Goldman Sachs не исключают временного роста добычи в 2020 году, но за ним должен последовать спад. Снижение продуктивности скважин в этом году привело к замедлению темпов роста добычи на основных сланцевых структурах США, а на Eagle Ford началось падение производства.

Снижение продуктивности скважин не означает немедленного падения добычи, но удельные затраты на единицу продукции – баррель нефти – значительно возрастут.

Более того, медленный рост добычи сланцевой нефти в следующем году накладывается на сокращение предложения из-за отказа от многих проектов в 2014-2015 годах. Обвальное падение цен в конце 2014 года – Brent подешевел более чем в два раза – привело к резкому сокращению инвестиций в долгосрочные масштабные проекты: добыча на глубоководном шельфе, разработка нефтяных песков в Канаде и прочие дорогостоящие проекты, к которым можно отнести разработку арктических месторождений в России.

"В связи с отсутствием роста и геополитической напряженностью, которая перерастает в серьезные конфликты, мы ожидаем, что Brent, вероятно, продолжит торговаться около уровня 60/барр. в 2020 году", — говорится в последнем отчете Goldman Sachs от 22 октября.

Однако эксперты инвестиционного банка ожидают, что через год наступит точка разворота, и ОПЕК+ придется менять политику по мере роста нефтяных цен: либо повышать добычу для удержания цен на нынешнем уровне, либо ограничивать ее для обеспечения подорожания нефти.

Goldman Sachs указывает, что в конце концов ОПЕК+ будет вынужден повышать добычу, но ее резервные добывающие мощности крайне ограничены.

Если прогноз о достижении точки разворота на рынке нефти через год окажется верным, то это будет означать конец периода низких цен на нефть, которые длится уже пять лет.

Откровения от Сечина

Cпрос на нефть в мире устойчив и к 2040 году вырастет минимум на 10% по сравнению с нынешним уровнем, составив около 110 млн барр./сут. (около 5,5 млрд т/г), сообщил Сечин во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По словам Сечина, для обеспечения потребностей в нефти до 2030 года необходимо ввести в промышленную эксплуатацию добывающие мощности в объеме 1,5 млрд т/г (около 30 млн барр./сут.).

Глава "Роснефти" считает, что "регулировать объемы добычи сланцевой нефти в США в зависимости от конъюнктуры рынка становится все сложнее", поэтому способность американских сланцевых компаний быстро нарастить добычу, в случае необходимости, сильно преувеличена.

Благодаря эффективности бурения добыча сланцевой нефти в США продолжает расти, несмотря на сокращение действующих буровых установок на 20% в этом году. Однако процесс бурения значительно усложнился, поэтому сейчас "сланцевая скважина" начинает давать нефть через 5-6 месяцев по сравнению с 2-3 месяцами несколько лет назад.

Сечин также отметил, что в 2018 году США увеличили поставки нефти в ЕС в 2,5 раза – до 23 млн т. Для поддержания конкурентоспособности своей нефти США ограничивают поставки из других стран путем введения санкций. Вашингтон ужесточает санкции против крупных производителей нефти – Ирана и Венесуэлы – и угрожает тем компаниям, которые поддерживают экономические отношения с этими странами.

По мнению главы "Роснефти", США распространяют свою юрисдикцию на другие страны, включая ЕС. Европейцы вынуждены подчиняться американской политике и не покупают энергоносители у стран, находящихся под американскими санкциями.

Американские санкции могут быть введены против российских нефтяных компаний. Опасение по этому поводу прозвучало в словах Сечина во время выступления в Вероне. Глава "Роснефти" уверен, что стремление изолировать Россию – крупнейшего поставщика нефти и газа в Европу – является серьезной ошибкой.

"Цена этой ошибки, как мы видим, очень высока. В условиях замедления темпов роста европейской экономики растущая цена нефти значительно уменьшает перспективы ее восстановления", — подчеркнул Сечин.

"Роснефть" выступает против ограничения добычи, чего требует соглашение ОПЕК+. Ранее Сечин неоднократно заявлял, что присоединение России к ОПЕК+ на руку американским компаниям, которые захватывают рынки сбыта, прежде всего, в Европе.

Санкции со стороны США против "Роснефти" в будущем исключить нельзя, и российская компания перевела все экспортные контракты на евро. Использование европейской валюты позволит осуществлять сделки на рынке нефти и нефтепродуктов вне досягаемости американских финансовых структур. Европейским партнерам "Роснефти" использование евро в расчетах за поставки нефти и нефтепродуктов также крайне выгодно, поскольку позволяет покупать российские энергоносители за валюту, которую эмитирует ЕЦБ, и Вашингтон этому не способен помешать.

Взгляды на развитие ситуации на рынке энергоносителей у "Роснефти" и Goldman Sachs во многом совпадают. Однако в докладе Сечина указывается на геополитические факторы, которые используют США для обеспечения сбыта сланцевой нефти, себестоимость добычи которой растет. "Роснефть" готова увеличить предложение и не допустить роста цен на нефть, но для этого России необходимо выйти из соглашения ОПЕК+.