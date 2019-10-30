МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Дания дала разрешение на строительство участка "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Страна до последнего момента тянула с согласованием заявки оператора проекта Nord Stream 2 AG. Россия, Швеция, Финляндия и Германия одобрили строительство уже довольно давно. Оператор подавал в Датское энергетическое агентство несколько заявок, но все они оставались без ответа. Наконец, одобрение получено и Nord Stream 2 AG в ближайшие недели начнет подготовительные работы и укладку труб у Дании, этот участок составит 147 километров. Компания обещает завершить работу в ближайшие месяцы, но точные сроки укладки зависят от погоды и условий разрешения, которые оператор изучает.

По словам старшего аналитика по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексея Кокина, еще в октябре "Газпром" говорил, что запуск газопровода в срок – до конца 2019 года – возможен. Сегодня задержка если и ожидается, то всего на несколько недель в случае, если для одобрения решения понадобятся еще какие-нибудь дополнительные бюрократические процедуры, полагает он.

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков напоминает, что, помимо проведения самой трубы, необходимо строительство сопутствующей инфраструктуры, а также трубопроводных маршрутов для российского газа по территории Европы. До 1 января успеть все это вряд ли возможно, поэтому наиболее вероятным сроком запуска "Северного потока-2" он назвал июнь.

КАРТ-БЛАНШ ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ

В целом аналитики, опрошенные агентством "Прайм", считают решение Дании предсказуемым, однако не склонны увязывать его с украинским транзитом и с какими-либо "закулисными" договоренностями. Даже Еврокомиссия не могла сильно надавить на датчан, иначе не было бы столь длительной задержки, полагает Юшков.

"Просто они тянули до последнего, и как только это стало невозможным, дали добро. Оснований не давать разрешение у Дании не было, тем более, с 2011 по тому же маршруту работает "Северный поток" без каких-либо экологических нареканий", — поясняет эксперт.

К тому же недавно Дания со#mce_temp_url#гласовала прохождение в том же месте газопровода из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe. Дальнейшее упорство могло бы привести к судебным искам как от "Газпрома", так и от его немецких партнеров по проекту, а также подрядчиков, которые потребуют компенсации за простой судов по вине страны, продолжает аналитик. Дания рисковала получить обвинения и от европейских властей в коррупции, что по законам ЕС является довольно тяжким преступлением.

Однако, без сомнения, согласие Дании упрочит позиции "Газпрома" в газовых переговорах. Действующий договор о транзите газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. ЕК, РФ и Украина проводят трехсторонние консультации по условиям продления транзита, но пока принципиального решения нет. Очевидно, что при условии скорого запуска "Турецкого потока" и "Северного потока-2", который уже стал реальностью, 10-летний контракт на максимальные объемы, на котором настаивает Киев, Россия не подпишет.

"Это должно отрезвить украинское руководство, которое выдвинет более приемлемые условия или согласятся на продление действующего контракта на год, как предлагает "Газпром", — надеется Юшков.

При этом он признает, что руководители "Нафтогаза", являющиеся сторонниками прежнего украинского президента, могут упорствовать, и тогда договор по транзиту заключен не будет. То же самое произойдет, если украинская сторона не успеет выделить оператора ГТС в отдельную структуру. Конечно, безопаснее было бы пройти отопительный сезон с договором, но и его отсутствие – не катастрофа. "Газпром" накопил достаточный запас газа в ПХГ в Европе, который позволит пережить зиму.

А вот сама Украина останется без реверса, который невозможен в случае отсутствия транзита, и ей придется закупать импортный газ на стороне. Это будет дороже, но тогда "Нафтогаз" поднимет цены и на собственный газ для внутреннего потребления, заработав дополнительный доход.

Однако диалог все равно продолжится, считают эксперты. Не случайно кабмин ФРГ напомнил об украинском транзите, говоря о решении Дании по "Северному потоку-2". Этот транзит должен иметь будущее, и работа в трехсторонних переговорах с РФ и Украиной должна продолжаться, указали в кабмине.

ЕК, ведущая переговоры с европейской стороны, пока не комментирует решение Дании.

ПОЗИТИВ ДЛЯ ГАЗПРОМА

На новостном позитиве акции "Газпрома" усилили рост и обновляют 11-летние максимумы. Впервые с лета 2008 года они поднялись до 262,95 рубля. Рост среды составил порядка 4%, но он длится уже несколько дней, и во вторник также составил порядка 4%, обновив максимумы июля этого года.

Двух-трехдневное ралли "Газпрома" новостью о решении Дании объяснить вряд ли возможно – разве что об этом появилась инсайдерская информация еще до обнародования решения, считает Кокин.

"Это нормальная ситуация: в любой бюрократической машине, в том числе датской, немало дырок", — говорит он.

Однако были и другие новости – о заполнении газом "Силы Сибири", слухи о некотором прогрессе по Украине. Предположить, какая из них повлияла сильнее, затруднительно. Ясно одно — новость о Дании усиливает позиции "Газпрома" в переговорах по украинскому транзиту, он больше не будет заложником этого вопроса. Поэтому возможно решение, более отвечающее российским интересам. Однако не факт, что это поможет акциям компании удержаться на максимумах 2008 года достаточно долгое время, заключил представитель "Уралсиба".