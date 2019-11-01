МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2019 года уменьшилась в 1,7 раза к уровню прошлого года и составила 8,65 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Выручка компании сократилась на 9% и составила 197,765 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 2,03 доллара против 3,47 доллара годом ранее.

В третьем квартале ExxonMobil чистая прибыль компании уменьшилась вдвое, до 3,17 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 0,75 доллара против 1,46 доллара год назад. Аналитики ожидали показатель на уровне в 0,69 доллара. Квартальная выручка снизилась на 15% и составила 65,049 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне в 61 миллиард долларов.

Добыча компанией углеводородов в третьем квартале выросла на 3% и составила 3,899 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В квартальном выражении индикатор незначительно снизился.

Ухудшение квартальных показателей компания связывает со снижением цен на энергоносители. Капитальные затраты и издержки на разведку выросли в третьем квартале на 17%, до 7,7 миллиарда долларов, а с начала года — на 25,5%, до 22,7 миллиарда. Акции компании на предторгах дорожают на 1,2%.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.