МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что выпадающие доходы бюджета из-за льгот Приобскому месторождению будут компенсированы за счет новых инвестиций, а вводить для этих целей налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ) нецелесообразно, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По расчетам Минфина, госбюджету из-за налоговых льгот Приобскому месторождению необходимо компенсировать 32-34 миллиарда рублей базовых доходов в год при цене нефти в 55-60 долларов за баррель, говорил в середине сентября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Чтобы компенсировать бюджету эти выпадающие доходы, Минфин предложил ввести НДПИ на попутный нефтяной газ.

"Мы когда эти предложения рассматривали, мы исходили из того, что эти выпадающие доходы будут компенсированы за счет новых инвестиций, нового бурения и новой добычи. По сути дела мы не предлагаем в своих предложениях никакой компенсации и дополнительного увеличения нагрузки", — сообщил Новак.

Также министр отметил, что считает нецелесообразным вводить налог на добычу ПНГ для компенсации льгот.

"Мы всегда говорили, что это нецелесообразно с точки зрения налогообложения попутного нефтяного газа. Это может привести к серьезным последствиям для стоимости попутного нефтяного газа для потребителей и для тех, кто его использует… Он сегодня используется и в выработке электроэнергии, и в производстве нефтегазохимической продукции. Поэтому мы в этом не видим необходимости и целесообразности", — пояснил Новак.

"Роснефть" попросила предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычета из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, 46 миллиардов рублей в год) по аналогии с полученным вычетом для Самотлорского месторождения (35 миллиардов рублей в год) на десять лет. Помимо "Роснефти" на этом месторождении работает и "Газпром нефть", которая также заговорила о необходимости льгот. Сазанов в середине сентября сообщил, что решение о предоставлении льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" для Приобского месторождения принято, но параметры еще обсуждаются.