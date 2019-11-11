МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в октябре до, в среднем, 10,3 миллиона баррелей в день с целью восстановления запасов сырья после вооружённого нападения на её добычные мощности два месяца назад, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

По информации октябрьского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в августе выросла на 1,6% по отношению к июлю, составив 9,844 миллиона баррелей в сутки. Но после произошедшей 14 сентября атаки на ее нефтяные объекты страна сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки. При этом министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявлял, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а мощности в нефтедобыче планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась в октябре до 10,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в сообщении агентства. Источники Блумберга в связи с этим также отметили, что объемы добычи нефти соответствуют соглашению ОПЕК+.

Также отмечается, что поставки саудовской нефти на мировой рынок и внутреннее потребление составили 9,89 миллиона баррелей в сутки, и уточняется, что разница в 400 тысяч баррелей по сравнению с суточной добычей возникла из-за увеличения королевством запасов сырья после сентябрьской атаки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на три квартала — вплоть до апреля 2020 года.