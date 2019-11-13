МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Базовый ежегодный сценарий Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный в среду, представляет интерес для изучения, однако не стоит расценивать этот документ как основу для инвестиционных решений, а содержащиеся в нем прогнозы — как безусловное руководство к действиям, полагают эксперты, опрошенные "Прайм".

В отчете МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 6,8% относительно показателя 2018 года до 103,5 миллиона баррелей в сутки, а к 2040 году — на 9,8%, до 106,4 миллиона баррелей.

Спрос на нефть будет расти

Несмотря на то, что агентство прогнозирует снижение спроса на нефть в развитых странах, рост спроса на нефть в основном будет обеспечен развивающимися экономиками. Эксперты отмечают, что МЭА стало оптимистичнее смотреть на прогнозы роста: так, годом ранее агентство предполагало, что спрос на нефть к 2025 году увеличится лишь до 102,4 миллиона баррелей в сутки, а к 2040 году — до 106,3 миллиона баррелей в сутки.

Как полагает начальник аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, прогнозы спроса МЭА регулярно изменяются в основном за счет переоценок перспектив роста экономики.

“Важный фактор "подправления" прогнозов связан с перспективами развития возобновляемой энергетики и использования электромобилей. Цена такого рода прогнозов не очень высока, поскольку жизнь богаче и разнообразнее и решительно вносит свои поправки даже в такие тяжеловесные тренды”, — уверен аналитик.

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что до 2025 года на рынке нефти, в секторе технологий добычи и в энергетическом секторе вероятны такие неожиданные события, что цифры добычи и потребления окажутся далеки от прогнозных значений.

“Кто пять лет назад мог предположить, что США начнут торговую войну с Китаем, которая сейчас приводит к снижению потребления нефти в Азии в общем и в Китае в частности? Кто способен угадать, какие технологии появятся в сферах топлива и материалов, кто может гарантировать, что к 2030 году 30% личного автотранспорта в развитых странах не перейдет на электродвигатели”? – задает вопросы эксперт.

МЭА о добыче нефти

Согласно прогнозу МЭА, добыча нефти в России будет постоянно снижаться – с 11,5 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, до 11,1 баррелей в 2025 году. В то же время общий объем добычи сланца в США (нефти и газа) превысит общий объем добычи нефти и газа в России. На долю США в 2030 году придется 85% прироста мировой добычи нефти.

Эксперты оценивают этот прогноз как вполне правдоподобный в том, что касается РФ. Подлевских полагает, что, прогнозируя снижение добычи нефти в России, МЭА акцентирует внимание на имеющихся трудностях.

"Падение добычи на крупнейших месторождениях задает негативный тренд, который будет трудно переломить разработкой новых месторождений. Новых Самотлоров у нас нет и не предвидится, а имеющиеся месторождения либо малы и малоперспективны, либо их освоение требует колоссальных капвложений и углубления на неосвоенные территории", — считает аналитик.

Что касается прогнозируемого увеличения добычи нефти в США, то здесь все не так однозначно. Подлевских скептически относится к этим перспективам, ведь наиболее "лакомые участки" сланцевых полей уже освоены. "Впрочем, США с их освоением сланцев уже пару раз посрамили прогнозы скептиков. Будем надеяться, что в будущем им удастся показать дальнейший значительный рост добычи", — сказал эксперт.

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности” Александра Пасечника, МЭА всегда с гипертрофированным восторгом относится к перспективам добычи сланцевой нефти в США, при этом в сланцевой индустрии много проблем, которые необходимо учитывать. "В частности, имеющейся инфраструктуры не хватает для ее прокачки", — привел он пример.

МЭА оценил и добычу нефти в странах ОПЕК — к 2025 году она упадет на 3,2%, однако затем вновь будет расти, достигнув к 2040 году показателя в 40,1 миллиона баррелей в сутки. При этом активный рост добычи картеля, по мнению экспертов МЭА, обеспечит Ирак. Добыча нефти крупнейшего игрока ОПЕК, Саудовской Аравии, также будет расти — к 2025 году на 1,6% до 12,6 миллиона баррелей в сутки.

Подлевских согласен с оценками МЭА относительно перспектив увеличения добычи со стороны Саудовской Аравии и Ирака: у них имеются для этого все возможности. А вот возможности по росту добычи нефти в Иране будут зависеть не только от него, но и от дополнительных ограничений и сохраняющегося противостояния с США.

Что произойдет с ценами на нефть?

Эксперты разошлись в оценке того, как вся эта ситуация отразится на нефтяных ценах. Антонов считает, что времена, когда стоимость барреля нефти приближалась к 100 долларам, остались далеко позади. По его словам, падающий уровень добычи будет совпадать со снижающимся спросом, цена может незначительно подрастать на время военных конфликтов или террористических атак на инфраструктуру, как это было с Saudi Aramco, которая именно поэтому спешит выйти на IPO, пока есть такая возможность и на акции нефтяных компаний есть спрос.

По мнению Подлевских, в обозримой перспективе прогнозируемый баланс спроса и предложения будет скорее подталкивать цены вверх. "С учетом монетарной активности центральных банков опасения дефляционного схлопывания существенно уменьшились, и теперь можно с большей вероятностью ждать проинфляционного давления на цены нефти", — заключил он.