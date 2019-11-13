МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. 17 декабря планируется начать IPO (первичное публичное предложение акций) Saudi Aramco — крупнейшей нефтяной компании в мире. Поскольку волатильность и неопределенность на рынке нефти сейчас очень велики, для привлечения инвесторов был выпущен циркуляр, согласно которому себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии самая низкая в мире, а уровень безубыточности добычи российской нефти превышает $40/барр.

IPO пройдет поэтапно и по-домашнему

Во время нестабильности на нефтяном рынке королевской семье Саудов необходимо успешно провести IPO Saudi Aramco – источника своего благополучия. После выпуска проспекта эмиссии – документа из 658 страниц – стало ясно, что IPO будет проводится поэтапно. Планируется выставить на продажу 5% акций на саудовской бирже Tadawul. С 17 ноября по 4 декабря этого года будут предложены 0,5% акций Saudi Aramco, но исключительно индивидуальным инвесторам. После этого в начале декабря начнутся торги остальными акциями, которые смогут приобрети институциональные инвесторы.

Проспект эмиссии был выпущен с задержкой в несколько месяцев из-за неопределенности и сомнений по поводу целесообразности проведения IPO среди членов королевской семьи. В конце концов, было принято решение разместить акции Saudi Aramco на саудовской бирже Tadawul. При этом не исключается, что в будущем торги могут начаться на одной из зарубежных биржевых площадок.

Саудовский кронпринц Мохаммед надеется, что в результате IPO капитализация Saudi Aramco o достигнет $2 трлн, и компания станет самой дорогой в мире, оставив далеко позади признанных лидеров фондового рынка – Amazon, Apple, Google и прочих. Сейчас из-за неопределенности на нефтяном рынке оценки стоимости саудовской компании колеблются в диапазоне от $1,2 трлн до $2,3 трлн.

Кроме того, ряд аналитиков справедливо указывают на безграничное влияние саудовской королевской семьи на бизнес-процессы в Saudi Aramco.

"Самая большая проблема Aramco в том, что все в компании контролируется саудовской королевской семьей, а мнения акционеров, голоса в совете директоров не имеют никакого значения", – сказал Павел Молчанов, аналитик Raymond James в интервью CNBC.

Все больше потенциальных инвесторов задают вопрос: после проведения IPO насколько будет ограничено влияние королевской семьи на принятие решений руководством компании? Ответа на этот вопрос до сих нет.

Однако низкая себестоимость добычи – наряду с огромными запасами – должна гарантировать великолепные финансовые показатели и обеспечить интерес со стороны зарубежных инвесторов. В прошлом месяце Saudi Aramco сообщила, что чистая прибыль компании в январе – сентябре 2019 года составила $68 млрд. Кроме того, стало известно о планах компании в следующем году выплатить $75 млрд в качестве дивидендов.

Не важно, как добывают, важно, как считают

Перед проведением IPO Saudi Aramco при помощи консультантов из IHS Markit провела исследование и оценила себестоимость добычи нефти в разных странах в мире.

Саудовцы и их западные консультанты для оценки использовали следующую методологию: ценовой уровень безубыточности определялся для новых нефтяных проектов, начатых в 2019 году, учитываются налоги и все затраты, возникающие во время освоения месторождения, а также рентабельность в размере 10% в год.

В результате исследования себестоимость добычи в России на суше и на шельфе составила $42/барр. и $44/барр. соответственно. Самая низкая себестоимость добычи оказалась в Саудовской Аравии и соседнем Кувейте – около $17/барр. Более того, на действующих месторождениях Saudi Aramco добыча еще дешевле и составляет всего $7-8/барр. Согласно результатам исследования, во всех странах Персидского залива этот важнейший показатель значительно ниже, чем в России, в Ираке – $20/барр, ОАЭ – $21/барр., Иране – $22/барр.

Однако для России основную долю в себестоимости нефти составляют налоги. В начале октября глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью одному из зарубежных агентств признал, что налоговое бремя для российских компаний нефтегазового сектора – самое высокое в мире. В виде разных налогов компании выплачивают в бюджет 68-70% выручки, а при разработке месторождений Западной Сибири, которые лишены налоговых льгот, налоговое бремя достигает 85%.

Новак даже сделал заявление, что при таком налоговом режиме нерентабельными оказываются около 50% запасов. В основном это относится к новым месторождениям, расположенным в удаленных труднодоступных регионах, и на старых истощенных месторождениях.

Несмотря на огромную налоговую нагрузку российские нефтяные компании способны – в отличии от большинства американских сланцевых компаний – генерировать свободный денежный поток и оставаться привлекательными для инвесторов.

По итогам первого полугодия этого года "Роснефть" – крупнейшая российская нефтяная компания, которая добывает вместе с аффилированными структурами свыше 200 млн т – выплатит рекордные дивиденды в размере 162,6 млрд руб. При этом в виде налогов компания в январе – июне 2019 года выплатила в бюджет свыше 1,8 трлн руб. (около $28 млрд).

Во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что затраты компании на добычу нефти (lifting cost) составляют 3,1/барр. благодаря внедрению современных технологий и качественной ресурсной базе. По словам Сечина, этот показатель у других российских компаний в среднем составляет около $5/барр., а у "западных партнеров" – до $17/барр.

Чистая прибыль "Роснефти" в первом полугодии по МСФО выросла на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 325 млрд руб. Средняя цена на Urals – основной экспортный сорт российской нефти – в январе–июне этого года составила $65,63/барр. – на 4,7% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Lifting cost (стоимость извлечения) включает только прямые затраты на добычу барреля или иной единицы объема нефти. В финансовых отчетах компаний помимо прямых затрат учитываются иные издержки, включая налоги – прежде всего, НДПИ и НДС, которые в России значительно выросли, капитальные затраты, транспортные и административные расходы и т. д.

В Саудовской Аравии lifting cost ниже, чем в России и составляет 2,5-3/барр., но имеет тенденцию к увеличению в связи со снижением добычи на крупнейшем в мире месторождении Ghawar.

Налоговая нагрузка для Saudi Aramco отсутствует, поскольку компания принадлежит королевской семье. Взымать налоги с самих себя – экономическая бессмыслица.

Себестоимость добычи в России сопоставима с показателями Saudi Aramco, поэтому российская нефть является конкурентоспособной на мировом рынке. Однако для развития российской нефтяной отрасли и увеличения объемов производства необходима реформа системы налогообложения – снижение налогового бремени для нефтяных компаний, чтобы стимулировать инвестиции в разработку новых месторождений.